Patrullaje preventivo: secuestraron plantas de marihuana en dos puntos de Tupungato

Durante la jornada del jueves, la Unidad Especial de Patrullaje realizó dos procedimientos en el departamento de Tupungato. Trabajos donde la Policía logró secuestrar plantas de marihuana, la cuales fueron puestas a disposición de la División de Lucha contra el Narcotráfico.

El primer hecho se dio la zona de Costa Canal Zingaretti, allí el personal de la UEP logró incautar dos plantas de marihuana que eran superior a los dos metros y que pesaban más de 9 kilos.

La segunda intervención se dio en el callejón Luconi, donde los efectivos secuestraron siete plantas de marihuana de entre 2 y 3 metros de alto que pesaban más de 16 kilos.

Por estos hechos no se detuvo a ninguna persona, aunque si se dejó identificados a los dueños de las casa donde se encontraban las plantas.