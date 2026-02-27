Search
Instagram Facebook Twitter
2 - 2026-02-27T084503.913
control

Patrullaje preventivo: secuestraron plantas de marihuana en dos puntos de Tupungato

Hace varios días que la Policía, mediante los patrullajes, viene secuestrando plantas de este tipo en el departamento

Durante la jornada del jueves, la Unidad Especial de Patrullaje realizó dos procedimientos en el departamento de Tupungato. Trabajos donde la Policía logró secuestrar plantas de marihuana, la cuales fueron puestas a disposición de la División de Lucha contra el Narcotráfico.

El primer hecho se dio la zona de Costa Canal Zingaretti, allí el personal de la UEP logró incautar dos plantas de marihuana que eran superior a los dos metros y que pesaban más de 9 kilos.

La segunda intervención se dio en el callejón Luconi, donde los efectivos secuestraron siete plantas de marihuana de entre 2 y 3 metros de alto que pesaban más de 16 kilos.

Por estos hechos no se detuvo a ninguna persona, aunque si se dejó identificados a los dueños de las casa donde se encontraban las plantas.

ETIQUETAS:

TupungatoSecuestromarihuana

+ Noticias

emocionante

La Municipalidad de San Carlos trabajó arduamente para la escuela Río Negro comience las clases

Por: Redacción NDI

control

Patrullaje preventivo: secuestraron plantas de marihuana en dos puntos de Tupungato

Por: Redacción NDI

prevención

La Policía secuestró un arma de fuego tras una persecución en Tupungato

Por: Redacción NDI

Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Por: Agustin Zamora

Cambios

Uno por uno: así votaron los senadores mendocinos la Ley de Glaciares

Por: Belén García

Decisión

El “celular en caja”: la medida que tomó un colegio de la universidad

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter