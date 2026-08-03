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Patricia Fadel, en el centro de la escena: el homenaje que la Legislatura le prepara y el gesto de LLA que no pasó desapercibido

El bloque libertario se abstuvo en la votación por un proyecto que declara de interés la trayectoria de la histórica dirigente peronista

La tunuyanina Patricia Fadel ocupó puestos en la Legislatura, el Congreso nacional y el Poder Ejecutivo a lo largo de su carrera dentro del peronismo mendocino. Aunque hoy no tiene cargo, volvió a quedar en el medio de la escena política de la provincia.

Y es que Fadel volvió a ser noticia, esta vez por un proyecto del legislador Lucas Ilardo. La iniciativa busca declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la trayectoria “política, institucional, comunitaria y productiva” de la dirigente.

El proyecto ya superó el filtro legislativo y el homenaje quedó agendado para la próxima semana. Sin embargo, no pasó desapercibida la postura del bloque de La Libertad Avanza Mendoza, que se abstuvo en la votación.

No es la primera vez que el espacio libertario marca diferencias con este tipo de iniciativas. Semanas atrás había planteado reparos frente a otro homenaje impulsado por Ilardo, en ese caso dirigido a periodistas. En esta oportunidad, la abstención se vincula con uno de los antecedentes de Fadel.

Hasta el momento, según informó Los Andes, La Libertad Avanza no emitió comunicado ni declaraciones sobre los motivos de su voto en la sesión.

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