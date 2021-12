Recientemente formó parte de película «El Cuento del Tío», luego de su éxito continua trabajando en otros proyectos.

Oriunda del Valle de Uco, Patricia Calisaya llegó este jueves a Tunuyán para celebrar estás fiestas con su familia. Actualmente vive en Buenos Aires y en diálogo con Diario NDI, habló de su presente en el film que se estrenó el 9 de diciembre en salas comerciales del país con muy buenas críticas del ámbito cinematográfico. En el largometraje, Patricia encarna a «Vilma», la empleada domestica que la noche de Navidad, le tocó trabajar en la casa donde todo trascurre.

En su contacto con este medio; comentó parte de sus inicios, cómo se fue dando su trabajo en el mundo de la actuación, la búsqueda permanente de posibilidades -con la premisa de permitirse asistir a todas las posibilidades- , el éxito de la última película «El Cuento del Tío» y cómo siguen sus proyectos en un tiempo más.

Patricia con el directos, Nacho Guggiare.

– ¿Cuándo empezaste en la actuación y qué te motivó?

-Comencé haciendo teatro para un intercolegial certamen Teatro Independencia. Lo dirigió mi hermano Vicente, él había comenzado a hacer teatro. Yo estaba en primer año del secundario. Luego hice talleres de teatro en la Municipalidad de Tunuyán, supe que sería actriz cuando me entero que existe una Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo de la cual soy egresada. Paralelo a esto fui haciendo teatro en el Gran Mendoza, formé parte de espectáculos hasta fundar, con Alejandro Conte, el Grupo de Teatro Minas . Actúe y Dirigí la obra » Las Visitas” con Lorena Pereyra. Esta obra fue Premio Escenario por Diario UNO de Mendoza”, comenzó relatando Patricia.

Actualmente vive en Buenos Aires y confiesa venir bastante seguido a Tunuyán donde vive su mamá, hermanos y el resto de la familia. En la “ciudad que nunca duerme” fue donde otras puertas empezaron a abrirse: “Me fui cuando comencé con la búsqueda de hacer teatro comercial, (ficción TV, cine) Fui a hacer un casting para trabajar con Esteban Mellino, quedé seleccionada para trabajar temporada 2006 Teatro Empire y este fue mi primer contrato”, rememoró.

Poco tiempo después formó parte de “Los Exitosos Pérez” para México, “Huella Latente”, “La Mataviejas”, “Se Presume Inocente” para canales latinos, la serie “Monzón”, el largometraje “Al Acecho” protagonizado por Rodrigo De La Serna, terminan de completar el nutrido trabajo de la actriz tunuyanina.

El boom del Cuento del Tío

El film de Nacho Guggiari fue estrenado el 9 de diciembre en salas simultáneas, bajo una impronta humorística similar a la película “Esperando la Carroza”; cuenta con un elenco destacado: Luis Ziembrowski, Alejandra Flechner, Mónica Villa, Martín Slipak, Silvia Pérez, la participación especial de Jorge D’Elía. Completan el elenco grandes actuaciones de: Sandra Criolani, Jonatan Nugnes, Patricia Calisaya, Gonzalo Álvarez, Danny Veleizán y los debuts cinematográficos de Ailén Maciel y María De Cousandier.





Staff completo (Patricia de blanco), gráfica promocional y Patricia en el set.



– ¿Cómo fue que llegaste a formar parte de El Cuento del Tío?

-Ya había hecho cine y TV clip, documental; no rechace nada (risas). Pero la propuesta de hacer el casting para formar parte del elenco de la película El cuento del Tío fue algo que dije: «Ojalá quede» porque cuando me pasaron el libro y comencé a leer; empecé a reír y me quedó gustando mucho. Hasta que me confirma el Director Nacho Guggiare: «Has quedado seleccionada y sos Vilma”, felicidad total”, rememoró.

“El Cuento del Tío es una película con identidad, es muy argenta. Es una comedia negra al filo del grotesco. Toca temas como la discriminación, el machismo y sobre todo la hipocresía. Mi personaje se llama Vilma es una mujer norteña que trabaja en esa casa con esa familia particular…Vilma es la empleada doméstica y se va a quedar a trabajar una noche de Navidad”, explicó.

“Volvemos el 6 de enero en sala cine Goumont de Buenos Aires, y a los espacios INCAA. La película viene con participaciones en festivales con menciones como el Festival MAFICE. Recién comienza a transitar entre el público y yo feliz de ser parte de este proyecto”, explicó entusiasmada.

– ¿En qué otro proyecto estuviste y/o estás actualmente?

– “Este año después de la pandemia trabajé en dos series para Disney, pero firmé confidencialidad y no puedo hablar al respecto. Actualmente no tengo cerrado nada, pero si hay proyectos de los cuales he realizado casting y espero que alguno se resuelva a mi favor”.

