Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán sus ministerios luego de jurar como legisladores

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, se encuentran en el tramo final de su gestión frente al Ejecutivo para pasar a defender la agenda del presidente Javier Milei desde el Congreso de la Nación, y su desembarco en el Legislativo ya afronta algunos grises sobre cómo ordenarse.

Desde la Casa Rosada aseguraron en varias oportunidades que la idea es que ambos funcionarios se mantengan en su cargo hasta el 10 de diciembre, el día del recambio legislativo, para cuando aguardan también definir a sus sucesores. “Ejerce hasta el 10″, dicen firmes desde las carteras.

En el pasillo se instaló que en en ambos casos, a modo de premio por el gran resultado electoral de los funcionarios, los sucederían sus segundos. En el Ministerio de Seguridad asumiría Alejandra Monteoliva y en Defensa, Luciana Carrasco, pero no son decisiones definitivas y en el Gobierno buscarán esperar hasta el último día posible.

Sin embargo, antes de la incorporación oficial de los funcionarios en el Congreso también se deberán llevar adelante sus respectivas juras, y de allí la imprecisión del Gobierno sobre si puede o no mantenerlos si ya tomaron juramento como legisladores.

Por un lado, la jura de los senadores electos está prevista para el viernes 28 de noviembre. Esto es porque el reglamento de la Cámara establece que se deben realizar “el 29 de noviembre de cada año de renovación o el día inmediato hábil anterior“. La fecha fue oficializada tras la bilateral entre la vicepresidente Victoria Villarruel y Patricia Bullrich hace una semana.

En cuanto a la Cámara Baja, la fecha no ha sido confirmada, pero se estima que será la semana anterior al 10 de diciembre, momento en el que cada nuevo representante tomará posesión de su banca.