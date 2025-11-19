Search
Instagram Facebook Twitter
image
Esperarán un poco más

Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán sus ministerios luego de jurar como legisladores

Los títulares de Defensa y Seguridad, esperarán hasta último momento para dejar sus respectivos ministerios. Aún no tienen reemplazo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, se encuentran en el tramo final de su gestión frente al Ejecutivo para pasar a defender la agenda del presidente Javier Milei desde el Congreso de la Nación, y su desembarco en el Legislativo ya afronta algunos grises sobre cómo ordenarse.

Desde la Casa Rosada aseguraron en varias oportunidades que la idea es que ambos funcionarios se mantengan en su cargo hasta el 10 de diciembre, el día del recambio legislativo, para cuando aguardan también definir a sus sucesores. “Ejerce hasta el 10″, dicen firmes desde las carteras.

En el pasillo se instaló que en en ambos casos, a modo de premio por el gran resultado electoral de los funcionarios, los sucederían sus segundos. En el Ministerio de Seguridad asumiría Alejandra Monteoliva y en Defensa, Luciana Carrasco, pero no son decisiones definitivas y en el Gobierno buscarán esperar hasta el último día posible.

Sin embargo, antes de la incorporación oficial de los funcionarios en el Congreso también se deberán llevar adelante sus respectivas juras, y de allí la imprecisión del Gobierno sobre si puede o no mantenerlos si ya tomaron juramento como legisladores.

Por un lado, la jura de los senadores electos está prevista para el viernes 28 de noviembre. Esto es porque el reglamento de la Cámara establece que se deben realizar “el 29 de noviembre de cada año de renovación o el día inmediato hábil anterior“. La fecha fue oficializada tras la bilateral entre la vicepresidente Victoria Villarruel Patricia Bullrich hace una semana.

En cuanto a la Cámara Baja, la fecha no ha sido confirmada, pero se estima que será la semana anterior al 10 de diciembre, momento en el que cada nuevo representante tomará posesión de su banca.

ETIQUETAS:

ministerio de seguridadMinisterio de DefensaLuis PetriPatricia Bullrich

+ Noticias

Esperarán un poco más

Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán sus ministerios luego de jurar como legisladores

Por: Redacción NDI

167° Aniversario

Después del mal clima, Tupungato pudo celebrar su gran Desfile Cívico-Militar colmado de instituciones

Por: Redacción NDI

Dirá presente

La Joaqui se suma a la grilla de Rivadavia Canta al País

Por: Agustin Zamora

ALTA MONTAÑA

Paso a Chile interrumpido: hasta que hora estará habilitado

Por: Violeta Díaz Costa

EMOCIONANTE

Qué impacto económico generó esta edición de la Peatonal del Vino

Por: Violeta Díaz Costa

Recuerdo

A dos años del balotaje, Milei reafirmó su rumbo y proyecta nuevas reformas

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter