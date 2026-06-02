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White Hat Conference

Patricia Bullrich participará de la White Hat Conference 2026

Se trata de uno de los encuentros internacionales más importantes sobre ciberseguridad y ciberdelito. Es la séptima edición.

Patricia Bullrich visitará Mendoza este martes para participar de la White Hat Conference 2026, un evento sobre ciberseguridad, investigación digital y nuevas tecnologías. La senadora nacional compartirá la actividad junto a Mercedes Rus.

La provincia fue elegida para albergar la séptima edición de esta conferencia de la ex dirigente del PRO, que empezará a las 19 horas en el salón Fernando Fader del Hotel Sheraton Mendoza de la Ciudad.

Bullrich y Rus formarán parte del panel principal junto a referentes académicos y expertos en cibercrimen y ciberseguridad. Entre ellos estarán académicos y referentes de la Universidad de Boston. También se esperan representantes de instituciones de formación jurídica y organismos internacionales.

Además de la presencia de las funcionarias, participarán el decano asociado senior del Boston University Metropolitan College, Lou Chitkushev; el fundador de la White Hat Conference y director de los programas de investigación de cibercrimen y ciberseguridad de esa universidad, Kyung-shick Choi; el director académico general de CLICLEX, Rafael García Borda; y el delegado del Gobierno de Cataluña ante el Cono Sur, Josep Vives Portell.

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