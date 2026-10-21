Patricia Bullrich no descarta ser candidata a presidenta y dejó una advertencia sobre la economía

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, volvió a dejar abierta la posibilidad de competir por la Presidencia de la Nación, aunque aclaró que actualmente no está en carrera. Además, respaldó una eventual reelección de Javier Milei y reconoció que la situación económica todavía está lejos de las expectativas de los argentinos.

Durante una entrevista con TN, la exministra de Seguridad aseguró que mantiene intactas sus aspiraciones políticas y evitó descartar una futura candidatura. “Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata”, sostuvo.

Bullrich fue más allá y afirmó que espera tener una nueva oportunidad de disputar el máximo cargo político del país. “En algún momento la vida me dará la oportunidad de ser candidata a presidenta”, expresó, aunque insistió en que actualmente no trabaja en esa dirección.

Acuerdo político y una economía más holgada para la gente.



Esa es la clave para este año.



Si hacemos lo que hay que hacer, la Argentina va a seguir avanzando. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 21, 2026

“Yo no quiero decir que no voy a ser candidata”, remarcó, dejando abierta una posibilidad que vuelve a instalar interrogantes sobre su futuro dentro del oficialismo.

El respaldo a Milei y el escenario electoral de 2027

Pese a sus aspiraciones personales, Bullrich reconoció que Javier Milei tiene prioridad para encabezar la fórmula presidencial de La Libertad Avanza en 2027.

La legisladora consideró que una eventual reelección del mandatario sería una señal de respaldo al proyecto político y económico que impulsa el Gobierno nacional.

Sin embargo, sus declaraciones se producen en medio de las negociaciones del oficialismo para ampliar su base de apoyo y consolidar acuerdos con sectores políticos que acompañaron a Milei desde su llegada a la Casa Rosada.

En ese contexto, Bullrich planteó la necesidad de avanzar rápidamente en entendimientos con gobernadores y dirigentes de otros espacios, incluidos sectores del peronismo no kirchnerista.

También advirtió sobre los riesgos de ignorar las diferencias internas dentro de la coalición oficialista y defendió la representación de los votantes que se incorporaron al proyecto libertario después de las elecciones de 2023.

Bullrich reconoció que la economía todavía está lejos de las expectativas

Más allá de sus definiciones electorales, la senadora realizó una evaluación sobre el rumbo económico del Gobierno y admitió que todavía existen dificultades para alcanzar los resultados esperados.

“Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, reconoció.

En ese sentido, consideró necesario acelerar las inversiones y dinamizar los sectores productivos para que la recuperación económica llegue con mayor rapidez a la población.

La dirigente defendió la continuidad de las reformas estructurales y el equilibrio fiscal, aunque sostuvo que el Gobierno debe profundizar las medidas que permitan mejorar la actividad económica.

Bullrich también explicó que mantiene conversaciones con Milei y le transmite propuestas sobre distintos aspectos de la gestión, aunque aclaró que no forma parte del equipo económico.

Sus declaraciones combinan así un respaldo a la continuidad del proyecto libertario con señales de autonomía política, en momentos en que el oficialismo comienza a definir sus alianzas y su estrategia para las elecciones presidenciales de 2027.