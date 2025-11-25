Search
REESTRUCTURACIÓN

Patricia Bullrich hizo un importante anuncio que impacta directamente en Migraciones: ¿de qué se trata?

Según se informó, la gestión migratoria dejará de estar bajo la órbita del Ministerio del Interior para pasar a funcionar de manera descentralizada bajo el ala de Seguridad. Las fuerzas federales estarán involucradas.

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció este martes la creación de una Agencia Nacional de Migraciones, que llevará el control migratorio del Ministerio del Interior a la órbita de Seguridad. Según comunicó, el objetivo es unificar “en una sola tarea” la seguridad fronteriza y la gestión migratoria.

Según detalló Bullrich, se buscará imitar modelos aplicados en países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania. Según detalló, el sistema actual es “moderno”, pero mantiene un “desfase” respecto de las necesidades operativas en puestos fronterizos. La nueva agencia funcionará de manera descentralizada y con una mirada “federal”, integrando a las provincias y a los trabajadores del área.

Cabe destacar que tras la reestructuración, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria se incorporarán a la estructura de la Agencia Nacional de Migraciones. Según la Ministra, este esquema permitirá una administración “más integral” y una respuesta más efectiva frente a delitos vinculados al tráfico de personas, el crimen organizado y la inmigración irregular.

Luego, Bullrich realizó un posteo en sus redes para referirse al tema. A través de su perfil en “X”, la Ministra destacó que se dio un “paso histórico“, y que al trabajo diario de Migraciones se le sumará “la capacidad operativa de las Fuerzas Federales con una fuerza civil-policial migratoria, con estándares claros, firmes y modernos para controlar de verdad nuestras fronteras“.

Además, resaltó que el objetivo es el “control migratorio real, fronteras seguras y tolerancia cero con el crimen organizado, el tráfico de personas y la inmigración ilegal“.

Estamos listos para esta nueva etapa. Y créannos: esta Agencia Nacional de Migraciones va a ser un modelo global de cómo se protege un país con decisión, profesionalismo y ley“, concluye el posteo.

La Ministra estuvo acompañada por Alejandra Monteoliva, quien asumirá la conducción del Ministerio de Seguridad el 10 de diciembre, cuando Bullrich pase a ocupar una banca en el Senado tras haber sido electa en las pasadas elecciones legislativas.

