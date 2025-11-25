Patricia Bullrich hizo un importante anuncio que impacta directamente en Migraciones: ¿de qué se trata?

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció este martes la creación de una Agencia Nacional de Migraciones, que llevará el control migratorio del Ministerio del Interior a la órbita de Seguridad. Según comunicó, el objetivo es unificar “en una sola tarea” la seguridad fronteriza y la gestión migratoria.

Según detalló Bullrich, se buscará imitar modelos aplicados en países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania. Según detalló, el sistema actual es “moderno”, pero mantiene un “desfase” respecto de las necesidades operativas en puestos fronterizos. La nueva agencia funcionará de manera descentralizada y con una mirada “federal”, integrando a las provincias y a los trabajadores del área.

Cabe destacar que tras la reestructuración, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria se incorporarán a la estructura de la Agencia Nacional de Migraciones. Según la Ministra, este esquema permitirá una administración “más integral” y una respuesta más efectiva frente a delitos vinculados al tráfico de personas, el crimen organizado y la inmigración irregular.

Luego, Bullrich realizó un posteo en sus redes para referirse al tema. A través de su perfil en “X”, la Ministra destacó que se dio un “paso histórico“, y que al trabajo diario de Migraciones se le sumará “la capacidad operativa de las Fuerzas Federales con una fuerza civil-policial migratoria, con estándares claros, firmes y modernos para controlar de verdad nuestras fronteras“.

NUEVA AGENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES



Damos un paso histórico: al trabajo diario de Migraciones le sumamos la capacidad operativa de las Fuerzas Federales con una fuerza civil-policial migratoria, con estándares claros, firmes y modernos para controlar de verdad nuestras… pic.twitter.com/A5x6arNLKA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 25, 2025

Además, resaltó que el objetivo es el “control migratorio real, fronteras seguras y tolerancia cero con el crimen organizado, el tráfico de personas y la inmigración ilegal“.

“Estamos listos para esta nueva etapa. Y créannos: esta Agencia Nacional de Migraciones va a ser un modelo global de cómo se protege un país con decisión, profesionalismo y ley“, concluye el posteo.

La Ministra estuvo acompañada por Alejandra Monteoliva, quien asumirá la conducción del Ministerio de Seguridad el 10 de diciembre, cuando Bullrich pase a ocupar una banca en el Senado tras haber sido electa en las pasadas elecciones legislativas.