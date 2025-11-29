Patricia Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad y llega al Senado: “Voy a dar una batalla que hace falta”

Finalmente, la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación concluyó. Este viernes, luego de jurar como Senadora nacional, la ahora ex ministra dio un discurso en el que agradeció tanto al presidente Javier Milei como a su hermana Karina Milei por haber confiado en ella y en el que ya puso su foco en su nuevo rol.

Patricia Bullrich juró como Senadora (Foto: Comunicación Senado).

Visiblemente conmovida, Bullrich expresó: “Estoy triste pero a la vez siento que voy a dar una batalla que hace falta“. Según palabras de la ahora Senadora nacional, fue escogida por el pueblo para ese fin en una elección en la que “nos daban por muertos“.

“Tuvimos el mejor tesoro: el apoyo de los argentinos, de los ciudadanos argentinos que nos apoyaron con el voto, la mejor gobernabilidad, la gobernabilidad popular“, afirmó Bullrich.

En ese sentido, la flamante Senadora nacional destacó que el gobierno de Javier Milei ahora tiene “la fuerza para hacer los cambios que tenemos que hacer y por eso siento que en el Senado lo voy a poder hacer, a pesar de las trabas que nos pongan, con Martín (Menem) en Diputados, con todos los 20 que somos ahora en el Senado, con todos los amigos con los que ya estamos recomponiendo las relaciones para poder tener una mayoría y las reformas que el país necesita“.

Poco después de su discurso, Bullrich hizo un posteo en “X”, en el que destacó el cierre de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. “Fueron dos años de trabajo incansable, de decisiones firmes y de una sola convicción: devolverle el orden y la seguridad a los argentinos“, expresó.

Gracias al Presidente Milei por la confianza, y gracias a cada miembro… pic.twitter.com/Y5C6aorQ8J — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 28, 2025

Además, luego agradecerle nuevamente al Presidente por su confianza y a “cada miembro de las Fuerzas Federales por su entrega“, la ahora Senadora nacional reafirmó. “Lo que viene, lo seguimos dando todo: en el Senado, las reformas y la seguridad no se negocian“.