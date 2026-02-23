Patricia Bullrich defendió la exclusión de las billeteras virtuales en la reforma laboral

En medio del debate por la reforma laboral que deberá volver al Senado, la senadora Patricia Bullrich justificó la decisión del Gobierno nacional de excluir a las billeteras virtuales como mecanismo habilitado para el pago de salarios.

La legisladora sostuvo que la medida responde a la falta de regulaciones específicas y a la escasa solvencia financiera de la mayoría de estas plataformas. “Las billeteras virtuales van a tener que tener la misma solvencia que tienen los bancos”, remarcó al referirse a las condiciones necesarias para ingresar al esquema formal de pago de haberes.

Según detalló, actualmente existen 213 billeteras virtuales registradas en el país, pero —de acuerdo a su análisis— la mayoría no cuenta con el respaldo suficiente para afrontar la operatoria salarial, que exige previsibilidad y liquidez inmediata.

Bullrich explicó que los bancos poseen herramientas financieras que les permiten adelantar fondos a las empresas, lo que garantiza que los sueldos se acrediten en tiempo y forma incluso ante contingencias. “La diferencia es que los bancos pueden adelantar fondos porque tienen un descubierto con las empresas”, argumentó.

Además, señaló que el marco regulatorio vigente bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina no equipara las exigencias de las billeteras virtuales con las de las entidades bancarias tradicionales, especialmente en materia de respaldo ante eventuales crisis.

En esa línea, subrayó que si una entidad bancaria enfrenta dificultades, el Banco Central puede intervenir para garantizar el pago de salarios, algo que —según indicó— no está contemplado de la misma manera para las billeteras virtuales.

La senadora también puntualizó que una parte significativa de estas plataformas opera principalmente con criptomonedas y no tendría interés real en ingresar al negocio del pago de haberes. “Fueron muy pocas las que preguntaron por este tema”, afirmó.

Con este argumento, el oficialismo defendió la modificación introducida en la reforma laboral, mientras el proyecto continúa su recorrido legislativo en un contexto de fuerte discusión sobre la modernización del sistema laboral y financiero argentino.