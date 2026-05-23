“Patios de Cuyo”, la iniciativa para impulsar el turismo durante el fin de semana largo: de qué se trata

En el marco del fin de semana largo del 25 de mayo, desde el Gobierno provincial impulsaron una propuesta para incentivar el turismo cultural en distintos puntos de Mendoza. La iniciativa se desarrollará en el marco del programa “Vivencias Mendocinas” y tendrá su debut durante los festejos patrios del 25 de Mayo.

Se trata de “Patios de Cuyo“, una propuesta que busca recuperar y poner en valor los tradicionales espacios de encuentro de la cultura cuyana a través de experiencias vinculadas con la gastronomía, la música, el vino y las costumbres regionales, como las guitarreadas, relatos y encuentros comunitarios bajo parrales o árboles típicos de las casas cuyanas. Según explicaron desde el Emetur, el objetivo es revalorizar aquellos patios donde históricamente se construyó la vida social mendocina.

Patios de Cuyo debuta el fin de semana largo del 25 de mayo (Foto: Gobierno de Mendoza).

De ese modo, la propuesta busca diferenciarse de los circuitos turísticos tradicionales mediante experiencias más íntimas y auténticas, desarrolladas tanto en ámbitos urbanos como rurales.

Cabe destacar que muchos de los espacios adheridos funcionan en bodegas, casas de campo y establecimientos donde todavía sobreviven prácticas profundamente ligadas a la cultura regional.

Según indicaron desde el Emetur, el programa quedará incorporado de manera permanente a la oferta turística provincial y que cada espacio continuará ofreciendo actividades en días y horarios propios. Los visitantes podrán consultar los patios adheridos y las experiencias disponibles en el sitio oficial de turismo de Mendoza.

Entre las actividades previstas para este fin de semana largo habrá peñas folklóricas, menús patrios, música en vivo, obras teatrales históricas y propuestas gastronómicas criollas en distintos puntos de la provincia.

El domingo 24 se realizarán actividades en San Martín, entre ellas el “Bodegón Patriótico” en la Bodega Lancellotti y una peña folklórica en El Patio Casa de Campo, con gastronomía mendocina y música en vivo.

En tanto, el lunes 25 habrá propuestas en distintos departamentos como Maipú, Junín, Las Heras, Luján de Cuyo y Malargüe. Entre las actividades destacadas figura “El Pueblo que Hizo Patria”, una obra teatral histórica que se realizará en el Campo Histórico El Plumerillo, además de peñas folklóricas, chocolates patrios, platos criollos y espectáculos musicales en bodegas y espacios gastronómicos de toda la provincia.

El Campo Histórico El Plumerillo será el escenario de una obra (Foto: Gobierno de Mendoza).

El Emetur sostuvo que la iniciativa busca ofrecer “una nueva manera de vivir el turismo en Mendoza”, a partir de experiencias vinculadas directamente con la identidad, la hospitalidad y las tradiciones cuyanas.

Propuestas de los Patios de Cuyo para el fin de semana patrio del 25 de Mayo

Domingo 24

Desde las 12.30 – “Bodegón Patriótico” – Bodega Lancellotti (Ruta 7 y Cuitiño – Alto Verde, San Martín). Propuesta: Comidas típicas; música en vivo y show folklórico. Reservas al 2634419048

Mediodía – “Menú Patrio en Café de la Patria” – Café de la Patria (25 de mayo 44 – San Martín). Propuesta: platos criollos. Show en vivo. Reservas al 2634613050

Desde las 12.30 – El Patio, Casa de campo (Lucero s/n, Ing. Giagnoni, Gral. San Martín). Propuesta: Peña Folklórica & Gastronomía mendocina: música con Cuarto Creciente e invitados. Reservas al 2634 378 544

Lunes 25

Mediodía – “25 de Mayo en María Paz” – María Paz, Espacio de Comidas (Soldado de la Independencia 650 – San Martín). Propuesta: 2 opciones de platos típicos, desde $36.000.

Mediodía – “Menú Patrio” – Finca La Toscana (Franklin Villanueva 3001 – Lunlunta, Maipú). Propuesta: platos típicos con amplia variedad. Incluye agua, limonada y café. Valor: $50.000

Desde las 12.30 – “Revolución de Mayo en La Taula” – La Taula, Cocina de Bodega (Bodega Divendres – Miguez S/N – Junín). Propuesta: Platos clásicos criollos

Desde las 19 – “El Pueblo que Hizo Patria” – Campo Histórico El Plumerillo (Lisandro Moyano e Independencia – Las Heras). Propuesta: Obra teatral histórica. Empanadas criollas y vino. Valor: $13.600. Las entradas se adquieren en https://www.entradaweb.com.ar/evento/cdfa4268/step/1

Desde las 13 – Barrio Chino Chacras (Monte Líbano 1068 – Chacras de Coria, Luján de Cuyo). Propuesta: Platos criollos. Peñita con Pablo Cangemi y Paulo Amaya. Valor de la entrada: $10.000. Reservas al 2615397975

Desde las 13 – “La Peña del Turco” – La Cava de Karim Mussi (Bodega Alandes) (Adriano Gómez 3602 – Coquimbito, Maipú). Propuesta: Platitos al paso a $6000. Ballet folklórico y música en vivo

Desde las 15 – “El Patio Cuyano de San Martín” – Museo Histórico Municipal Las Bóvedas (Pirovano 150 – San Martín). Propuesta: Desfile Cívico Militar. Chocolate en el patio del Museo Histórico Municipal Las Bóvedas. Entrada libre y gratuita

Mediodía – “Menú Patrio en Café de la Patria” – Café de la Patria (25 de mayo 44 – San Martín). Propuesta: platos criollos. Desfile cívico militar el 25/05. Reservas al 2634613050