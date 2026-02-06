Paso clave para productores afectados por granizo y heladas: ya están disponibles los certificados de daños

Desde este jueves 5 de febrero, los productores agrícolas afectados por el granizo y las heladas ya pueden descargar el Certificado Definitivo de Daños, un documento indispensable para acceder a los beneficios previstos en la Ley de Emergencia Agropecuaria.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), la medida alcanza a productores registrados en el Registro de Uso Permanente de la Tierra (RUT) cuyas pérdidas productivas ya hayan sido tasadas oficialmente.

En esta primera etapa, se encuentran disponibles los certificados correspondientes a establecimientos agrícolas que registran pérdidas iguales o superiores al 80% de su producción, uno de los requisitos centrales para el encuadre dentro del régimen de emergencia.

Para acceder al documento, los productores deben ingresar al sitio web www.mendoza.gov.ar/contingencias/, dirigirse a la pestaña “Certificados Definitivos de Daños 25-26” y cargar el número de RUT o de denuncia correspondiente. Este constituye la constancia necesaria para gestionar los beneficios establecidos en la Ley de Emergencia Agropecuaria Nº 9083, que contempla distintas herramientas de alivio económico para el sector productivo.

Desde la DCC recordaron que, ante cualquier duda o consulta, los productores pueden acercarse a las delegaciones y centros receptores del organismo, que atienden de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o comunicarse telefónicamente a los canales habilitados: