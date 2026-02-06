Search
Instagram Facebook Twitter
Imagen ilustrativa.
Producción agrícola

Paso clave para productores afectados por granizo y heladas: ya están disponibles los certificados de daños

El certificado permite tramitar los beneficios previstos en la Ley de Emergencia Agropecuaria. Los documentos corresponden a establecimientos con pérdidas iguales o superiores al 80% y son clave para acceder a beneficios.

Desde este jueves 5 de febrero, los productores agrícolas afectados por el granizo y las heladas ya pueden descargar el Certificado Definitivo de Daños, un documento indispensable para acceder a los beneficios previstos en la Ley de Emergencia Agropecuaria.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), la medida alcanza a productores registrados en el Registro de Uso Permanente de la Tierra (RUT) cuyas pérdidas productivas ya hayan sido tasadas oficialmente.

En esta primera etapa, se encuentran disponibles los certificados correspondientes a establecimientos agrícolas que registran pérdidas iguales o superiores al 80% de su producción, uno de los requisitos centrales para el encuadre dentro del régimen de emergencia.

Para acceder al documento, los productores deben ingresar al sitio web www.mendoza.gov.ar/contingencias/, dirigirse a la pestaña “Certificados Definitivos de Daños 25-26” y cargar el número de RUT o de denuncia correspondiente. Este constituye la constancia necesaria para gestionar los beneficios establecidos en la Ley de Emergencia Agropecuaria Nº 9083, que contempla distintas herramientas de alivio económico para el sector productivo.

Desde la DCC recordaron que, ante cualquier duda o consulta, los productores pueden acercarse a las delegaciones y centros receptores del organismo, que atienden de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o comunicarse telefónicamente a los canales habilitados:

  • Sede central: 261-3854270,
  • Delegación Este: 263-4420365,
  • Delegación Valle de Uco: 261-157630940,
  • Delegación Sur: 260-4438052 y
  • Oficina General Alvear: 2625-1563876.

ETIQUETAS:

Valle de UcoMendozaheladasgranizoproducciónemergencia

+ Noticias

Producción agrícola

Paso clave para productores afectados por granizo y heladas: ya están disponibles los certificados de daños

Por: María Orozco

CORRUPCIÓN

Juicio de Walter Bento: las penas que la Fiscalía pidió para los cómplices del ex juez

Por: Lucian Astudillo

ETAPAS FINALES DEL JUICIO

Corrupción: ¿cuáles son los bienes que la Fiscalía pidió decomisarle al ex juez Walter Bento?

Por: Lucian Astudillo

Alianza con forceps

El desplante libertario en un acto de campaña incomodó a Cambia Mendoza

Por: Ana San Martin

Se ilusiona en las urnas

La encuesta que envalentona a un intendente de cara a las elecciones

Por: Ana San Martin

ATENCIÓN

ANSES activa a fines de febrero un bono: quiénes pueden cobrarlo

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter