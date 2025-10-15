Search
ALTA MONTAÑA

Paso a Chile: situación actual y pronóstico para los próximos días

El Sistema Integrado Cristo Redentor funciona con normalidad y se espera estabilidad climática en la zona cordillerana.

El cruce hacia Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos para autos particulares, ómnibus y transporte de cargas, y opera las 24 horas.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este miércoles se prevé la presencia de viento zonda en la precordillera, seguida por el ingreso de un frente frío. Las temperaturas registradas al amanecer fueron de 5 °C en Uspallata, –2 °C en Punta de Vaca, –6 °C en Puente del Inca y –7 °C en Las Cuevas.

paso a chile

Para el jueves se anticipa una jornada algo nublada en la alta montaña, pero con condiciones estables que se mantendrían durante el viernes. Las autoridades recomiendan circular con precaución y verificar el estado de la ruta antes de viajar.

En tanto, el paso Pehuenche también permanece habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. Los horarios de funcionamiento son de 9 a 18 horas para salir desde Argentina y de 9 a 19 horas para ingresar al país.

