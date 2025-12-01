Paso a Chile: situación actual del corredor internacional

El cruce por el Sistema Integrado Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, está habilitado para vehículos particulares, micros y transporte de cargas en ambos sentidos. La circulación es continua durante las 24 horas.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la cordillera presenta poca nubosidad. Las temperaturas previstas en distintos puntos del corredor son: Uspallata 5 °C, Punta de Vaca 3 °C, Puente del Inca 0 °C y Las Cuevas –1 °C.

El paso Pehuenche también permanece habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. El horario de salida desde Argentina es de 9 a 18, y el ingreso al país se permite de 9 a 19.

Las autoridades recomiendan consultar el estado de transitabilidad y el pronóstico para alta montaña antes de viajar, con el fin de evitar contratiempos.