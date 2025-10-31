Paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, y se puede cruzar las 24 horas.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se prevén nevadas en la cordillera desde este viernes y durante todo el sábado, lo que podría complicar la transitabilidad en la zona.

Las temperaturas registradas en la mañana son: Uspallata 3°, Punta de Vaca -1°, Puente del Inca -2° y Las Cuevas -3°.

Las autoridades recomiendan verificar el estado del camino y las condiciones meteorológicas antes de iniciar el viaje hacia el país vecino.

En tanto, el paso Pehuenche también está habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, con horarios establecidos: salida de Argentina de 9 a 18 h y entrada al país de 9 a 19 h.