Paso a Chile: las autoridades cortaron el tránsito por una avalancha

En los últimos minutos, las autoridades del Paso Cristo Redentor confirmaron la interrupción del tránsito en la Ruta 60 de Chile. Esto se dio en el sector que se conoce como “El Japonés” en la cercanía de los Caracoles, en el primer tramo del país vecino.

Este incidente ocurrió en un sector de alta montaña en el que la acumulación de nieve termina complicando o imposibilitando las buenas condiciones de circulación. Por lo que equipos comenzaron a trabajar para despejar la zona y permitir el paso.

Por la información que se difundió, el tránsito fue detenido de forma preventiva hasta que se logre retirar toda la nieve que ha quedado obstaculizando el trazado. Siendo que, por el momento, no se han confirmado accidentes ni heridos.

Desde las autoridades recomiendas a los viajantes que quieran ir a Chile que se mantengan informados sobre el estado de las rutas y del funcionamiento del sistema fronterizo Cristo Redentor antes de emprender el viaje a alta montaña.