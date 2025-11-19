Paso a Chile interrumpido: hasta que hora estará habilitado

El paso a Chile a través del corredor internacional permanecerá habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de carga en ambos sentidos hasta las 22 horas del miércoles. El cierre fue programado para permitir trabajos de mantenimiento en la zona de alta montaña que conecta Argentina con Chile.

¿Cuándo estará cerrado?

Desde las 00:00 del 20 de noviembre hasta las 07:00 del mismo día, el cruce quedará completamente inhabilitado.

En la Ruta Nacional 7, del lado argentino, el tránsito se interrumpirá desde las 22:00 del día anterior, a la altura de Uspallata. En Chile, el corte regirá sobre la Ruta 60, en el sector de Guardia Vieja.

El cierre del mismo obedece a trabajos de mantenimiento que se realizarán en el túnel que uno Argentina con Chile. Se trata de una medida preventiva que responde a la necesidad de avanzar con reparaciones urgentes en la zona.

Las autoridades solicitaron a transportistas y viajeros planificar sus desplazamientos con anticipación, ya que el servicio estará suspendido durante la madrugada. También aconsejaron mantenerse atentos a los informes oficiales, ya que cambios climáticos o técnicos podrían modificar los tiempos previstos de reapertura.