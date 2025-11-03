Search
Instagram Facebook Twitter
paso-cristo-redentor-chilenos-mendozajpg
ALTA MONTAÑA

Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado, pero se esperan nevadas y condiciones inestables en la montaña hasta el miércoles.

El cruce fronterizo, Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Argentina con Chile, se encuentra habilitado en ambos sentidos para vehículos particulares, ómnibus y transporte de carga. El paso está operativo las 24 horas.

Estado actual:

  • El punto de cruce opera con normalidad y sin restricciones horarias.
  • Las temperaturas registradas en zonas de alta montaña son:
    • Uspallata: 4° C
    • Punta de Vaca: 1° C
    • Puente del Inca: -1° C
    • Las Cuevas: -2° C

Pronóstico para los próximos días:

  • La inestabilidad meteorológica en la cordillera se mantendrá al menos hasta el miércoles.
  • Para el martes se anticipan nevadas en la cordillera e ingreso de un frente frío.
  • El miércoles seguirá el tiempo inestable en la alta montaña.

Por su parte, el Paso Pehuenche también está habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos, aunque con horarios específicos: salida de Argentina de 9 a 18 horas, y entrada desde Chile de 9 a 19 horas.

ETIQUETAS:

Paso Cristo RedentorPaso Pehuenchecordillerahabilitadoinestabilidad meteorológica

+ Noticias

Aceptó la oferta

La cifra millonaria que pagó Angola para enfrentar a Argentina: ¿con Messi?

Por: Agustin Zamora

ALTA MONTAÑA

Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

Nueva edición de “Brindemos” en noviembre en la Ciudad

Por: Violeta Díaz Costa

EDUCACIÓN

Educación Especial: comienzan las inscripciones en noviembre para el ciclo lectivo 2026

Por: Violeta Díaz Costa

PAGOS ANSES

ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre: aumento y bono

Por: Violeta Díaz Costa

cosecha

San Carlos anunció la fecha oficial de su Fiesta de la Vendimia

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter