Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

El cruce fronterizo, Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Argentina con Chile, se encuentra habilitado en ambos sentidos para vehículos particulares, ómnibus y transporte de carga. El paso está operativo las 24 horas.
Estado actual:
- El punto de cruce opera con normalidad y sin restricciones horarias.
- Las temperaturas registradas en zonas de alta montaña son:
- Uspallata: 4° C
- Punta de Vaca: 1° C
- Puente del Inca: -1° C
- Las Cuevas: -2° C
Pronóstico para los próximos días:
- La inestabilidad meteorológica en la cordillera se mantendrá al menos hasta el miércoles.
- Para el martes se anticipan nevadas en la cordillera e ingreso de un frente frío.
- El miércoles seguirá el tiempo inestable en la alta montaña.
Por su parte, el Paso Pehuenche también está habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos, aunque con horarios específicos: salida de Argentina de 9 a 18 horas, y entrada desde Chile de 9 a 19 horas.