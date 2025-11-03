Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

El cruce fronterizo, Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Argentina con Chile, se encuentra habilitado en ambos sentidos para vehículos particulares, ómnibus y transporte de carga. El paso está operativo las 24 horas.

Estado actual:

El punto de cruce opera con normalidad y sin restricciones horarias.

Las temperaturas registradas en zonas de alta montaña son: Uspallata: 4° C Punta de Vaca: 1° C Puente del Inca: -1° C Las Cuevas: -2° C



Pronóstico para los próximos días:

La inestabilidad meteorológica en la cordillera se mantendrá al menos hasta el miércoles.

Para el martes se anticipan nevadas en la cordillera e ingreso de un frente frío.

El miércoles seguirá el tiempo inestable en la alta montaña.

Por su parte, el Paso Pehuenche también está habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos, aunque con horarios específicos: salida de Argentina de 9 a 18 horas, y entrada desde Chile de 9 a 19 horas.