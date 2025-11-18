Search
ATENCIÓN VIAJEROS

Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

Cómo está funcionando el cruce internacional y qué se espera para la cordillera en los próximos días.

El Paso Internacional Cristo Redentor, que une Argentina con Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos particulares, ómnibus y transporte de carga durante las 24 horas.

Este martes, la cordillera presenta cielo parcialmente nublado y las temperaturas registradas en distintos puntos son las siguientes:

  • Uspallata: 11°C
  • Punta de Vaca: 7°C
  • Puente del Inca: 5°C
  • Las Cuevas: 4°C

De acuerdo con el pronóstico de Contingencias Climáticas, para el miércoles se espera estabilidad en la zona cordillerana. No obstante, el jueves podrían registrarse precipitaciones en sectores de alta montaña, lo que generaría posibles complicaciones para la circulación.

Las autoridades recomiendan consultar previamente el estado del tránsito y las condiciones meteorológicas antes de emprender el viaje, con el fin de evitar imprevistos.

En cuanto al Paso Pehuenche, también permanece habilitado para todo tipo de vehículos, aunque con un horario limitado: la salida desde Argentina se permite de 9 a 18 horas, mientras que el ingreso desde Chile es de 9 a 19 horas.

