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FRONTERA

Paso a Chile: cómo está hoy el cruce y qué se espera para el fin de semana

Luz verde. El Sistema Cristo Redentor se mantiene habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

El paso internacional hacia Chile continúa habilitado para todo tipo de vehículos y en ambas direcciones, de acuerdo con el último informe oficial.

De cara al fin de semana, las condiciones en la zona de alta montaña se presentan estables, lo que permite circular sin complicaciones. No obstante, las autoridades advierten que el clima en la cordillera puede variar de forma repentina, por lo que es clave revisar el estado del paso antes de viajar.

Por su parte, la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala “cielo despejado en cordillera, con incremento de nubosidad en la zona sur a partir de las 13:00, sin precipitaciones”.

La temperatura de esta mañana en alta montaña:

  • Uspallata: 2°
  • Punta de Vaca: – 1°
  • Puente del Inca: – 4°
  • Las Cuevas: – 5°

Por su parte, el paso Pehuenche también se encuentra operativo en ambos sentidos. En este caso, los horarios vigentes son de 9 a 19 para el ingreso a Argentina y de 9 a 18 para la salida del país.

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