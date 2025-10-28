Search
paso chile
ALTA MONTAÑA

Paso a Chile: cómo está el tránsito y qué temperaturas se registran

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado en ambos sentidos. Se registran bajas temperaturas.

El Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, continúa habilitado para todo tipo de vehículos durante las 24 horas, tanto para el ingreso como para la salida del país.

Desde las autoridades de Gendarmería Nacional informaron que, pese al ingreso de un frente frío, el tránsito se desarrolla con normalidad, aunque se aconseja precaución por la presencia de hielo en algunos sectores.

Durante la mañana de este martes, se registraron las siguientes temperaturas en la zona de alta montaña:

  • Uspallata: –1 °C
  • Punta de Vaca: –2 °C
  • Puente del Inca: –3 °C
  • Las Cuevas: –4 °C

El pronóstico anticipa una jornada de cielo parcialmente nublado, con posibilidad de ráfagas de viento y heladas matinales en los sectores más altos del corredor.

Por otra parte, el Paso Pehuenche, ubicado en el sur provincial, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, aunque con horario restringido: salida del país entre las 9 y las 18, e ingreso a Argentina de 9 a 19.

Las autoridades recomiendan a los conductores revisar el estado de la ruta y las condiciones meteorológicas antes de emprender el viaje, para evitar demoras o complicaciones en el cruce.

