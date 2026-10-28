Paso a Chile: a qué hora se habilita el tránsito desde Argentina y cuál es la situación en alta montaña

Tras las contingencias climáticas registradas en la cordillera, el Sistema Integrado Cristo Redentor opera este miércoles 28 de octubre bajo un esquema de tránsito diferenciado y controlado para todo tipo de vehículos.

Según el cronograma especial dispuesto por las autoridades fronterizas, durante la mañana la circulación está habilitada únicamente en sentido Chile – Argentina. No obstante, a partir de las 16 se restablecerá el tránsito en ambas direcciones, por lo que quienes planifiquen viajar desde Mendoza hacia el país vecino podrán emprender el trayecto a partir de ese horario.

Esta modalidad busca descomprimir el flujo vehicular acumulado tras la interrupción preventiva del servicio en los días previos.

Frío extremo en el corredor internacional

El panorama meteorológico en la alta montaña continúa marcado por las bajas temperaturas. De acuerdo con el último reporte oficial sobre el estado del tiempo, los registros térmicos en la zona muestran valores bajo cero a medida que se asciende en la ruta.

Frente a estas condiciones, se solicita a los automovilistas y transportistas extremar las medidas de precaución al conducir, verificar el estado de los frenos y llevar abrigo adecuado.

Por otro lado, la situación en el sur provincial difiere de la del cruce principal. El Paso Internacional Pehuenche permanece cerrado al tránsito durante la jornada de este miércoles y, hasta el momento, las autoridades no han precisado un horario estimado de reapertura.

Se recomienda a todos los viajeros consultar los canales oficiales y el reporte de transitabilidad de Gendarmería Nacional antes de iniciar el viaje, dado que las variables climáticas en la cordillera pueden modificar de forma imprevista la operatividad de los complejos fronterizos.