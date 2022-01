El pedido del pase sanitario quedará a consideración de privados y municipios por lo que en Mendoza su aplicación no será estricta.

La sanción máxima para quienes no lo tengan será solo la prohibición de entrar a un lugar determinado, no obstante, es impedimento deberá ser establecido por los municipios y/o lugares privados que consideren solicitarlo. El pase ya rige en Mendoza desde el primero de enero, pero el Gobierno provincial no lo tomó como una necesidad.

Este mediodía el ministro de Gobierno, Néstor Ibáñez, confirmó que el pase está vigente en la provincia pero dijo que las sanciones no irán más allá de la prohibición del ingreso a un lugar determinado y que por lo tanto no habrá otras sanciones.

“La norma, si bien no tiene claridad en la forma de control ni sanciones, simplemente coloca este control en manos de distintos sujetos, por un lado, los privados o particulares de lugares donde se realizan eventos masivos, por otro lado, los municipios; y fundamentalmente la Nación, que es la que sacó la Decisión Administrativa”, aseguró el ministro.

La intención es que ese Pese Sanitario demuestre que las personas tienen entre 2 y hasta la dosis de refuerzo contra el covid-19: “Es una decisión administrativa que consideramos vigente, pero tenemos que ver cuál es el alcance. Esta norma habla de una acción de prevención como tantas otras que tenemos”, aclaró Ibáñez.

Vale remarcar que la medida en cuestión, establece que personas mayores de 13 años deberán acreditar esquemas de vacunación Covid-19 completos (dos y hasta tres dosis) para asistir a eventos considerados de riesgo epidemiológico.

¿Qué establece el pase?

No es más que contar con un documento en el que se avale el esquema de vacunación completo contra el Covid-19 -dos o hasta tres dosis-, mientras que la forma de acreditar y demostrar que se cuenta con este permiso es la propia app móvil Cuidar. Se trata del Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19 y que se puede descargar de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones Android e iOS.

Para poder realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico, deberá contarse con esta herramienta que debe descargarse de la aplicación Cuidar atendiendo a los diversos “tipos de lugares” ue pueden ser de mayor contagio.

Se incluyen locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes u otras actividades similares que se realicen en espacios cerrados. También viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

Diario NDI también publicó: Tunuyán: necesita anteojos para su hija y piden colaboraciones