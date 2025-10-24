Pasajes gratis: así funcionará el transporte el domingo de elecciones

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales y provinailes, y para facilitar la participación cívica, el transporte público de pasajeros será sin costo para todos los ciudadanos mayores de 16 años que se trasladen a votar.

La gratuidad del servicio regirá entre las 7 y las 20. La medida incluye a los servicios urbanos, las líneas de media y larga distancia, y el metrotranvía, conforme a lo dispuesto en la Resolución 728/2015. Es importante destacar que durante la jornada, las unidades operarán con la frecuencia de un día domingo y el beneficio tiene validez exclusiva dentro del ámbito provincial.

Paso a paso

Para utilizar el servicio urbano los electores solo deberán mostrar su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la constancia de emisión de voto directamente al conductor.

Para acceder a los servicios de media y larga distancia los usuarios deben acudir a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13 portando su DNI. Se les otorgará un pasaje de ida y vuelta, con validez únicamente para el día de los comicios. El recorrido emitido en el boleto debe coincidir obligatoriamente con el domicilio que figura en el DNI y el lugar de votación.

Una vez que finalice el horario de gratuidad (a partir de las 20), el servicio retomará su esquema tarifario normal.

En esta jornada electoral, Mendoza definirá autoridades provinciales y nacionales con un padrón de más de 1,5 millones de electores. Se han dispuesto 4.445 mesas de votación que estarán distribuidas en 644 escuelas a lo largo de los 18 departamentos.