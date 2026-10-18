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Primera Nacional

Partidazo de 9 goles: Godoy Cruz goleó a Estudiantes de Caseros y es escolta

Godoy Cruz le ganó 6 a 3 al Pincha de Caseros y se ilusiona con quedarse con el boleto a la final por el ascenso.

Godoy Cruz recibió a Estudiantes de Buenos Aires, por la fecha 34 del campeonato de la Primera Nacional, obligado a ganar para acortar distancia al primer puesto de la Zona A que lo clasificaría a jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Las cosas no empezaron nada bien para el Tomba, que a los 3 minutos tuvo que perder a Tomás Rossi, que pisó mal, se torció la rodilla y debió ser reemplazado. Para colmo de males, a los 12 minutos comenzó perdiendo el partido.

A los 12 minutos Ian Vera protagonizó una buena jugada personal, se sacó de encima a Diego Viera y definió cruzado al palo para poner el 1 a 0.

El Expreso no bajó los brazos y a los 33 minutos llegó al empate. Vicente Poggi tomó una pelota en la medialuna tras un despeje que se quedó corto y sacó un potente derechazo de aire para el 1 a 1 parcial.

Gastón Gil Romero en su intento por despejar impactó a un rival en el área y el árbitro señaló penal para Estudiantes.

Sobre los 39 minutos, tras un error de Gastón Gil Romero que cometió penal, Ian Vera puso el 2 a 1 engañando a Juan Strumia.

La diferencia para la visita duró poco. A los 43 minutos y tras un buen centro de Rodrigo Fernández desde la derecha, Martín Pino apareció por el segundo palo y metió un cabezazo letal. 2 a 2 y partidazo.

En los últimos suspiros del primer tiempo, el equipo de Pablo de Muner lo dio vuelta con Diego Viera que aprovechó la asistenia de Axel Rodríguez en un córner.

En el segundo tiempo, la dinámica del partido no cambió mucho y antes de los 10 minutos, el Expreso logró el gol que le comenzó a dar la seguridad para controlar el partido.

Corrián 52 minutos cuándo Axel Rodríguez aprovechó el pase en soledad de Martín Pino que lo hizo solo empujar la pelota al fondo de la red para poner el 4 a 2.

A los 58 minutos llegó el 5 a 2. Rodríguez se vistió de asistidor otra vez, y devolviendo el favor de minutos antes, brindó el pase para que Pino anote su doblete.

Sobre los 69 minutos, en un descuido del fondo del Tomba, Estudiantes anotó su tercer gol para ponerse otra vez a ritmo en lo que ya era un partidazo. El 5 a 3 llegó con un fuerte remate de Santiago Camacho que dejó sin chances a Strumia.

El sexto gol estuvo cerca de llegar pero el pasar de los minutos pareció no modificar el resultado. Eso hasta los 42 minutos, que el Expreso volvió a anotar.

Martín Pino, otra vez con un derechazo venció al arquero rival para anotar su triplete personal y el 6 a 3 para sentenciar la goleada.

Con este triunfo Godoy Cruz escaló a la segunda posición, a cinco puntos de Ferro. En la próxima fecha, el sábado, visitará a Mitre de Santiago del Estero.

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