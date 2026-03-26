Parque San Martín: los motivos que llevaron a postergar la licitación

Debido al alto volumen de consultas de posibles inversores, el Gobierno decidió otorgar más tiempo para la licitación del emblemático espacio frente a los Portones del Parque General San Martín. La apertura de sobres, originalmente prevista para este viernes 27 de marzo, se trasladó al próximo 10 de abril.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, pretende transformar la actual unidad de servicios (ubicada frente a la rotonda de los Caballitos de Marly) en un centro gastronómico de primer nivel. El objetivo central es reemplazar una estructura que hoy se considera obsoleta por un edificio que se integre armoniosamente con el entorno natural y garantice accesibilidad universal, según señala diario MDZ.

Claves de la nueva infraestructura

El pliego técnico no solo contempla la explotación comercial, sino una renovación arquitectónica profunda que incluye:

Demolición y reconstrucción: Se eliminará la superficie cubierta actual para levantar una nueva estructura más funcional.

Superficie total: El proyecto abarca 350 m² cubiertos (280 m² en planta baja y 70 m² de subsuelo para áreas técnicas).

Espacios semicubiertos: Se sumarán 115 m² que incluyen un puente conector entre terrazas, diseñado para ofrecer una vista panorámica privilegiada del conjunto escultórico y los Portones.

Sustentabilidad: La premisa oficial es evitar el avance del “cemento” (superficie gris) sobre el verde del Parque, priorizando la eficiencia del espacio ya intervenido.

Con esta prórroga, la provincia busca asegurar una mayor competitividad entre los oferentes y garantizar que la propuesta ganadora cumpla con los estándares de calidad que exige uno de los puntos turísticos más fotografiados de Mendoza.