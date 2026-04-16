Parque General San Martín: cómo deberán presentarse las propuestas privadas que espera el Gobierno

El Ministerio de Energía y Ambiente reglamentó el procedimiento para la presentación de iniciativas privadas en el Parque General San Martín. La medida establece el marco administrativo y legal para recibir y evaluar proyectos de inversión que vendrán del sector privado.

El procedimiento contempla la presentación digital de proyectos ante la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, con fecha límite establecida, para esta primera etapa, el 15 de mayo de 2026, aunque se mantiene la posibilidad de ingreso de nuevas iniciativas con posterioridad.

Cada propuesta deberá cumplir con los contenidos mínimos definidos en la normativa y será sometida a un proceso de evaluación técnica que incluye la emisión de un informe de compatibilidad de usos. Este informe, de carácter no vinculante, será elevado al Poder Ejecutivo en caso de que el proyecto resulte susceptible de ser declarado de interés público.

Según destacó el propio Gobierno, el modelo de presentación de propuestas se estructura sobre tres ejes principales como son la agilidad administrativa, la competitividad de las propuestas y la seguridad jurídica de largo plazo.

La Autoridad Ambiental tendrá un rol central en la evaluación de los impactos y en la supervisión de los proyectos, asegurando que el desarrollo de infraestructura no comprometa la integridad del ecosistema ni el valor patrimonial del Parque General San Martín.