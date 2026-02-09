Parque Aconcagua: los cambios que impulsa el Gobierno

El Gobierno de Mendoza inició un proceso clave para transformar la gestión operativa del Parque Provincial Aconcagua. A través de un concurso público, la provincia busca concesionar servicios turísticos y logísticos bajo un nuevo modelo que combina la inversión privada con una estricta fiscalización estatal.

Esta iniciativa no solo pretende modernizar la infraestructura, sino también regularizar una situación histórica: la de prestadores que llevan décadas trabajando en el área sin un marco contractual de largo plazo.

La principal novedad del pliego es la extensión de los contratos. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que el plazo de 20 años busca brindar previsibilidad a los adjudicatarios: “El objetivo es permitir que quienes brinden servicios de alta calidad y seguridad puedan recuperar sus inversiones en un marco de estabilidad”, señaló.

El esquema de licitación se organizará por parcelas en cuatro campamentos estratégicos:

Plaza de Mulas.

Plaza Argentina.

Pampa de las Leñas.

Casa de Piedra.



A diferencia de licitaciones anteriores, el factor ambiental será el eje vertebrador de la selección. De los 60 puntos mínimos requeridos para calificar, 40 corresponden exclusivamente al Plan de Gestión Ambiental.

El pliego exige estándares rigurosos en:

Infraestructura liviana: Uso de estructuras no permanentes y de bajo impacto.

Gestión de recursos: Control estricto de tomas de agua y disposición de efluentes.

Energías limpias: Fomento del uso de fuentes renovables en los campamentos.

Remediación : Planes concretos de mitigación del entorno una vez finalizada la concesión.

Desde el Ente Mendoza Turismo (Emetur), su titular, Gabriela Testa, subrayó que la medida apunta a consolidar al Aconcagua como un destino de élite internacional. Al mejorar la calidad y previsibilidad de los servicios —que ya son reconocidos por su patrulla de rescate y cuerpo médico—, Mendoza busca captar un flujo creciente de montañistas extranjeros.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel López, reafirmó que este ordenamiento respeta la Ley de Zonificación, protegiendo las áreas intangibles mientras se profesionalizan las zonas de uso controlado.