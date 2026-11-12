Paros en la UNCuyo: por qué podrían peligrar las mesas de exámenes de diciembre

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) podrían enfrentar dificultades para rendir los exámenes finales de diciembre debido a la profundización del conflicto universitario. La posibilidad de que las mesas sean alcanzadas por los paros comenzó a tomar fuerza luego de que CONADU Histórica resolviera consultar a sus sindicatos de base sobre la aplicación de medidas de fuerza durante los turnos de evaluación. La decisión todavía no está tomada y dependerá de lo que resuelvan las organizaciones gremiales.

En Mendoza, el secretario general de FADIUNC, Emiliano Diez, confirmó con los medios que la alternativa fue analizada durante un encuentro nacional. El dirigente advirtió que los trabajadores universitarios acumulan una pérdida salarial superior al 30% y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional. El reclamo incluye una recomposición de los salarios, el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Además, señaló que la situación presupuestaria también compromete la organización del próximo ciclo lectivo.

Mientras tanto, docentes y trabajadores no docentes llevan adelante una semana de paro nacional entre el 12 y el 18 de noviembre. La medida fue impulsada por CONADU Histórica y cuenta con la participación de distintos sectores gremiales, entre ellos FATUN, que también convocó a jornadas de protesta. Desde FADIUNC advirtieron que, si no hay avances en las negociaciones, el conflicto podría profundizarse y afectar tanto el cierre del año académico como el comienzo de 2027.

La incertidumbre alcanza a miles de estudiantes que necesitan aprobar materias para avanzar en sus carreras o completar sus trayectos universitarios. En la Facultad de Ciencias Agrarias, por ejemplo, el calendario académico establece mesas ordinarias entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, y un segundo llamado del 14 al 19 de diciembre. Por el momento, no se anunció una suspensión general de los exámenes, pero la posibilidad de que los docentes adhieran a nuevas medidas de fuerza mantiene en alerta a la comunidad universitaria.