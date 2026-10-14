Paro y tensión en la Municipalidad de Guaymallén: las razones de la protesta gremial

Una jornada de tensión se vive este miércoles en la Municipalidad de Guaymallén, luego de que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMGM) iniciara un paro de actividades con manifestaciones en las sedes comunales principales.

La medida de fuerza es la respuesta gremial al plan de austeridad presentado por la gestión del intendente Marcos Calvente.

La controversia se desató a raíz de un proyecto de ordenanza girado al Concejo Deliberante. La propuesta del Ejecutivo comunal establece una rebaja del 10% en las dietas del intendente y de la planta de funcionarios políticos. Al mismo tiempo contempla frenar por tiempo indeterminado cualquier aumento de haberes para el resto del personal municipal.

La quita de un bono y el reclamo gremial

A la suspensión indefinida de las paritarias se le suma la reestructuración de un adicional compensatorio. Este beneficio, que hasta ahora percibía la totalidad del personal, quedará acotado únicamente a los 500 salarios más bajos del municipio.

Desde la conducción sindical, encabezada por Alfredo “Freddy” Funes, advierten sobre el fuerte impacto de la medida: sostienen que la quita de este adicional representa una pérdida real de casi el 36% en los ingresos netos de un operario promedio.

Fante este escenario, el SOEMGM se declaró en estado de alerta y movilización, exigiendo la suspensión inmediata del congelamiento salarial y la reapertura urgente de la mesa paritaria para negociar las condiciones laborales y salariales de la comuna, según señala diario MDZ.