Paro total en la Justicia mendocina: reclamo salarial y acusaciones de “destrato” a la Corte

Los Judiciales de Mendoza cumplieron este martes con lo anunciado y llevaron adelante un paro contundente en demanda de mejoras salariales, en un conflicto que ya acumula meses de tensión y que volvió a exponer las diferencias entre el gremio y la Suprema Corte de Justicia.

El eje del reclamo es el acuerdo paritario de 2023, el cual —según denuncian desde la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial— fue “desconocido” por la Corte, generando un quiebre en la relación institucional y un profundo malestar entre los trabajadores. La falta de avances en la mesa de negociación derivó finalmente en una medida de fuerza que tuvo amplia adhesión en oficinas clave del Poder Judicial.

En los últimos días, el máximo tribunal provincial ordenó al Gobierno elaborar una propuesta “razonable” de mejora salarial, aunque rechazó de manera categórica uno de los puntos más sensibles para el sindicato: el pago retroactivo de las diferencias que reclaman sus afiliados. Además, los ministros dejaron en claro que no existe una obligación de equiparar automáticamente los incrementos que recibieron jueces y camaristas, una exigencia que el gremio viene planteando desde hace tiempo.

Si bien la Corte reconoce que hubo incumplimientos con el sector, no avala la equiparación salarial automática con magistrados, lo que mantiene trabada cualquier posibilidad de acuerdo inmediato. En este contexto, el gremio endureció su postura y calificó el accionar judicial como un acto de “destrato, injusticia e impunidad”.

En un comunicado difundido durante la protesta frente al Palacio Judicial, la dirigencia fue tajante: “Si lo firmado no se respeta, no existe garantía de que ningún futuro acuerdo sea honrado”, remarcaron, dejando en claro que el conflicto podría escalar si no aparecen respuestas concretas.

Ricardo Babillon, secretario general del sindicato, afirmó en diálogo con Radio Mitre Mendoza que la medida superó sus expectativas: “La adhesión de los compañeros nos ha sorprendido, el impacto es muy alto; en algunas oficinas es del 100%”, señaló. Con este nivel de participación, el gremio anticipó que continuará con su plan de lucha mientras no haya definiciones en la negociación.