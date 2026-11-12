Paro petrolero en Mendoza: paralizaron yacimientos de Suren por el despido de cinco trabajadores

Un conflicto laboral paralizó equipos de la empresa Suren en tres yacimientos de Mendoza. El Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo y La Rioja inició un paro total en las áreas de Cruz de Piedra, Viscacheras y Barrancas, en rechazo al despido de cinco trabajadores jerárquicos.

Según denunció el gremio, las desvinculaciones se produjeron mientras la compañía continúa incorporando personal para cumplir funciones similares, sin que exista una reducción de equipos que justifique la decisión empresarial.

La organización sindical cuestionó la postura de Suren y aseguró que realizó reclamos ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, pero que hasta el momento no obtuvo respuestas ni una propuesta para resolver la situación.

El sindicato sostiene que la falta de diálogo de la empresa derivó en la paralización de los equipos que operan en las tres áreas petroleras y advirtió que mantendrá la medida hasta obtener una respuesta al reclamo.

El reclamo por la reincorporación

El principal pedido del gremio es que los cinco trabajadores despedidos sean reincorporados. En su comunicado, la organización cuestionó que se eliminen puestos laborales mientras, según afirma, la empresa sigue sumando personal para realizar las mismas tareas.

“No vamos a permitir que se destruyan puestos de trabajo mientras se incorpora personal para cumplir las mismas funciones”, expresó el sindicato.

Además, responsabilizó a Suren por la continuidad y una eventual profundización del conflicto, y reclamó una instancia de negociación que permita destrabar la disputa. Por ahora, la medida de fuerza alcanza a los equipos de Cruz de Piedra, Viscacheras y Barrancas.