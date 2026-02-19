Paro nacional: estos son los sectores que se suman en Mendoza

Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará a cabo un paro nacional de 24 horas. En Mendoza, el acatamiento promete ser heterogéneo, con una lista diversa de gremios que se suman al reclamo en rechazo al proyecto de reforma laboral (denominada “Modernización Laboral”) que actualmente se debate en el Congreso.

A pesar de las advertencias del Gobierno provincial sobre el descuento del día a los estatales que no asistan, varios sectores públicos y privados ratificaron su participación en la medida de fuerza. A raíz de esto el gobierno provincial confirmó que tanto el transporte público como los servicios estatales estarán “plenamente operativos“.

El impacto más fuerte se sentirá en la logística y el traslado de pasajeros de larga distancia:

Vuelos y Carga: La CATT (camioneros, aeronavegantes y marítimos) confirmó su adhesión total, lo que provocará cancelaciones en vuelos nacionales e internacionales.

Colectivos: El gremio Sipemom se adhirió formalmente, pero otorgó “libertad de acción” a sus afiliados. Históricamente, en Mendoza el servicio urbano suele funcionar con frecuencias mínimas.

Otros servicios: Taxis, remises y estaciones de servicio (nucleados en la UGATT) también se plegarán a la huelga.

Comercio y Bancos

Entidades Financieras: La Asociación Bancaria ratificó que no habrá atención al público en ninguna sucursal del país, afectando la actividad en la city mendocina.

Locales comerciales: El Centro de Empleados de Comercio (CEC) anunció su respaldo a la medida, por lo que se espera que muchos negocios permanezcan cerrados o trabajen a persiana baja.

Educación y Sector Público

Los gremios SUTE (docentes), ATE (estatales), Judiciales y Fadiunc (universitarios) confirmaron su adhesión. Sin embargo, el impacto real en las aulas y oficinas públicas suele verse condicionado por el ítem aula y las sanciones económicas anunciadas por el Ejecutivo local.