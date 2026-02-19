Paro nacional: el Gobierno de Mendoza aseguró que el transporte y los servicios estatales están “garantizados”

Este jueves, la CGT anunció un paro general en todo el país en señal de protesta por la reforma laboral que se estará tratando en Diputados. Si bien las delegaciones gremiales de la gran mayoría de las provincias -entre ellas Mendoza- habían adelantado que acatarían a la medida de fuerza, situación que significaría que casi todas las actividades estarían paralizadas, durante la noche de este miércoles desde el Ejecutivo provincial salieron a afirmar que tanto el transporte público como los servicios estatales estarán “plenamente operativos“.

El encargado de dar la noticia fue Natalio Mema, ministro de Gobierno de Mendoza. A través de un posteo en “X”, el funcionario aseguró que en la provincia “el transporte público está garantizado”, y señaló que “se respeta el derecho a trabajar“.

En ese sentido, Mema explicó que “quienes mañana deseen ir a trabajar podrán hacerlo y los servicios estatales estarán plenamente operativos“.

Los empleados estatales que decidan adherir a la medida podrán hacerlo,… — Natalio Mema (@NatalioMema) February 19, 2026

Por otra parte, en referencia a quienes deseen plegarse al paro, el Ministro advirtió que “los empleados estatales que decidan adherir a la medida podrán hacerlo, pero se les descontará el día no trabajado“.

De este modo, el Ejecutivo provincial ratificó que sostendrá el funcionamiento habitual del transporte público y de las áreas estatales mientras se desarrolla la huelga a nivel nacional por el debate parlamentario en Diputados de la reforma laboral.