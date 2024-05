Paro judicial: el Gobierno les descontó el día no trabajado y el sector estalló pidiendo la devolución

El Gobierno de Mendoza aplicó descuentos salariales a empleados y funcionarios judiciales que participaron en el paro del 30 de abril. Este recorte afectó de manera significativa a los trabajadores jerárquicos, mientras que el impacto fue menor para los empleados de base. A pesar de la conciliación obligatoria, no se avanzó con los descuentos de las huelgas realizadas en mayo.

Los sindicatos judiciales, que no aceptaron las propuestas salariales del Gobierno, intensificaron sus medidas de fuerza. En respuesta, el Gobierno cumplió con la promesa de “día no trabajado, día no cobrado“, y además otorgó un aumento por decreto, lo que no apaciguó el conflicto. Desde los gremios reclamaron que el aumento se aplique al salario básico y no a ítems separados, ya que estos últimos generan una mayor disparidad en los ingresos.

Los representantes de los trabajadores jerárquicos elevaron una nota a la Subsecretaría de Trabajo para exigir la devolución de los días descontados. Por su parte, el gremio de empleados judiciales presentará una queja formal el próximo lunes. Argumentan que, bajo la conciliación obligatoria, no corresponde aplicar descuentos, y esperan que se revierta la medida.

El miércoles pasado, la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza dictó la conciliación obligatoria para frenar el paro que afectó la actividad judicial en las últimas semanas. El 7 de junio, el Gobierno y los gremios del Poder Judicial se reunirán nuevamente, aunque el Ejecutivo ya advirtió que no habrá recursos adicionales para ofrecer un aumento superior al acordado con otros sectores del Estado. Ante esta postura, los sindicatos amenazan con judicializar la negociación si no reciben una oferta mejorada.

Mientras tanto, los empleados estatales cobraron sus haberes de mayo con aumentos, excepto los judiciales, que siguen en conflicto. El panorama salarial en el Poder Judicial continúa siendo motivo de tensión, con ambos lados firmes en sus posiciones y la expectativa de una resolución aún pendiente.