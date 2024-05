Paro en Mendoza: el arreglo que hicieron los choferes de micro para no tener descuento de sueldo

Este jueves comenzó el paro nacional que convocó la CGT y en Mendoza también hubo varias adhesiones. En el caso del transporte público, los choferes tuvieron libertad para adherir y el sistema está funcionando al 60%.

El secretario gremial del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (SIPEMON), José Micca, explicó cómo fue el acuerdo al que llegaron los choferes con algunas empresas para que no sufran el descuento del día no trabajado.

“Cada uno eligió si quiere ir o no a trabajar con total libertad. Para no descontar el día, se lo cambian por la “jornada 25”. Esto es que en los meses de 31 días se da un franco más. En este caso lo cambiarán por ese día para que no tengan descuentos de sueldo”, explicó Micca en declaraciones radiales.

En cuanto al panorama escolar, los datos muestran que la mayoría de los docentes fue a trabajar, sin embargo hay pocos estudiantes en las escuelas. Recién al mediodía la Dirección General de Escuelas (DGE) dará el parte con los resultados del relevamiento que se está realizando.

Por otra parte, los bancos solo atienden a jubilados y pensionados. Mientras que Anses, PAMI y AFIP cerrarán sus puertas durante toda la jornada.