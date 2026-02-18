Paro de la CGT: qué pasará con el transporte en Mendoza

El paro general convocado por la CGT generó incertidumbre sobre el funcionamiento del transporte público en Mendoza. El gremio Sipemom confirmó su adhesión a la medida, aunque los choferes podrán decidir si trabajan, mientras que el Gobierno provincial y las empresas aseguran que el servicio se prestará con normalidad.

Desde la organización sindical explicaron que, si bien la postura oficial es sumarse a la medida de fuerza, los choferes tendrán libertad de acción para decidir si adhieren al paro o si prestan servicios con normalidad. “Nosotros hemos decidido adherir a la medida de fuerza. Los choferes tendrán libertad de acción y podrán decidir si quieren plegarse o no”, señalaron desde Sipemom.

En contraposición, desde el Gobierno provincial anticiparon que el servicio será normal y recordaron que se descontará el día a quienes no trabajen. En la misma línea, la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (AUTAM) aseguró que las empresas de transporte garantizarán el servicio de colectivos y que los trabajadores que adhieran a la huelga recibirán el descuento del día no trabajado.

Cómo impacta en el paro general la adhesión del sector de transporte

El transporte público aparece como uno de los sectores clave para dimensionar el impacto del paro. A nivel nacional, gremios como La Fraternidad (trenes), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y sindicatos aeronáuticos confirmaron su participación, lo que podría limitar la circulación en gran parte del país.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, sostuvo que la huelga responde a lo que consideran restricciones al derecho a la protesta, y defendió la medida como una herramienta histórica del movimiento obrero.

La CGT rechazó varios puntos de la reforma laboral, entre ellos:

Limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales .

. Modificaciones en el esquema de indemnizaciones .

. Implementación del “banco de horas” y cambios en el régimen de vacaciones.

Además, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que, además de adherir al paro, realizará una movilización al Congreso durante el debate parlamentario.