Paro de la CGT: Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos y afecta a más de 30.000 pasajeros

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) tendrá un fuerte impacto en el transporte aéreo en todo el país. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones, lo que afectará a más de 31.000 pasajeros y generará una pérdida económica estimada en USD 3 millones.

Según detalló la compañía, 219 vuelos de cabotaje fueron cancelados, lo que impactará a unos 25.000 pasajeros. A su vez, se suspendieron 32 vuelos regionales, con alrededor de 5.000 personas afectadas, y cuatro vuelos internacionales, que involucran a cerca de 1.000 pasajeros. Desde la empresa anticiparon que se aplicarán descuentos salariales al personal que adhiera a la medida de fuerza.

En un comunicado, Aerolíneas Argentinas indicó que adoptó medidas para mitigar el impacto del paro, incluyendo reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja horaria afectada. “La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas”, señalaron, al tiempo que lamentaron los inconvenientes ocasionados a los usuarios.

Debido a las medidas de fuerza gremiales ajenas a la compañía, para el día jueves 19 de febrero, nuestra operación tuvo que ser modificada. pic.twitter.com/0ctjI6Bsxs — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) February 18, 2026

También recomendó a los pasajeros con vuelos programados verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en la reserva o consultar con la agencia de turismo correspondiente. Además, recordaron que están disponibles los canales de autogestión en la aplicación oficial y en el sitio web aerolineas.com para cambios y consultas.

Otras líneas aéreas también se verán afectadas

El impacto del paro no se limita a Aerolíneas Argentinas. LATAM Airlines informó que, debido a la adhesión de los gremios de Intercargo, se verá obligada a alterar su operación desde y hacia Argentina, con vuelos que podrían cancelarse o reprogramarse. Los pasajeros podrán cambiar la fecha sin costo o solicitar la devolución del ticket.

Por su parte, JetSMART anunció la cancelación de 96 vuelos domésticos e internacionales, lo que afectará a más de 17.000 pasajeros. La compañía permitirá modificar la fecha de viaje sin costo adicional y recomendó mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

Con miles de pasajeros afectados y operaciones alteradas, el paro general de la CGT anticipa una jornada de fuertes complicaciones en los aeropuertos argentinos, con reprogramaciones masivas y pérdidas económicas para el sector aerocomercial.