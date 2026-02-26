Search
Paro de controladores aéreos: los vuelos afectados en Mendoza

Las reprogramaciones que afectan a cientos de pasajeros.

El cronograma de vuelos en Argentina, y particularmente en el Aeropuerto El Plumerillo, enfrenta una semana de complicaciones. Debido a una medida de fuerza gremial impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), se han registrado las primeras demoras y reprogramaciones que afectan a cientos de pasajeros, según señala diario El Sol.

En la aeroestación Francisco Gabrielli, las pizarras ya reflejan las consecuencias. Vuelos de Aerolíneas Argentinas y JetSmart sufrieron alteraciones en sus horarios de partida. La medida no consiste en un paro total, sino en la suspensión de autorizaciones de despegue durante franjas horarias específicas, lo que genera un efecto dominó de retrasos en toda la red aeroportuaria.

Es importante destacar que los vuelos de carácter sanitario, humanitario, oficiales o de emergencia quedan fuera de estas restricciones y operarán con normalidad.

El sindicato anunció un esquema escalonado que se extenderá durante los próximos días, afectando diferentes sectores de la aviación:

  • Jueves 26 de febrero: De 15:00 a 18:00 (Afecta a toda la aviación).
  • Viernes 27 de febrero: De 19:00 a 22:00 (Afecta a toda la aviación).
  • Sábado 28 de febrero: De 13:00 a 16:00 (Aviación general y vuelos no regulares).
  • Domingo 1 de marzo: De 09:00 a 12:00 (Vuelos comerciales regulares de cabotaje).
  • Lunes 2 de marzo: De 05:00 a 08:00 (Afecta a toda la aviación).

Ante la incertidumbre, las líneas aéreas han solicitado a sus clientes revisar el estado del vuelo a través de sus canales oficiales antes de trasladarse hacia las terminales. Si bien las compañías buscan alternativas para mitigar el impacto, los despegues restringidos obligan a mover horarios de forma constante.

