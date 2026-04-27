Paro bancario: qué pasará con las sucursales de Mendoza

Este lunes, el gremio de La Bancaria inicia una medida de fuerza por 24 horas en rechazo al cierre de 12 dependencias del Banco Central (BCRA). El conflicto, que pone en duda la continuidad de 32 puestos de trabajo, tendrá un impacto directo en la logística de distribución de billetes en todo el país.

Aunque la provincia no integra la lista de agencias clausuradas, el personal del Tesoro Regional local se sumó plenamente al reclamo.

Movilización: Bajo los lemas “No al achique” y “No a los despidos”, la seccional mendocina —liderada por Sergio Giménez— convocó a una concentración este lunes a partir de las 9.

Atención al público: Es importante destacar que las sucursales bancarias abrirán normalmente, aunque la falta de reposición de efectivo podría notarse con el correr de las horas.

El paro afecta a los 21 centros logísticos encargados del movimiento de caudales.

Las agencias que el Gobierno nacional decidió cerrar se distribuyen en puntos estratégicos como Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, San Juan y Salta, entre otras.

Desde el Ejecutivo justificaron la medida como una decisión estrictamente técnica. Según el Gobierno, los cierres se basan en criterios operativos como el tamaño de las bóvedas, el flujo de envíos y la dotación de personal, argumentando que el esquema actual resultaba ineficiente para las necesidades geográficas del organismo rector.

Las 12 dependencias afectadas: