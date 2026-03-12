Search
Paritarias: tres gremios aceptaron la oferta salarial del Gobierno

Tres sectores que nuclean a trabajadores de organismos de control firmaron el acuerdo salarial con el Gobierno. Siguen negociando con ATE el aumento a licenciados en enfermería.

En una nueva jornada de negociaciones paritarias, el Gobierno provincial completa seis sectores de la Administración Pública que aceptaron la propuesta de aumento salarial prevista para el primer semestre de 2026. Los acuerdos se concretaron con gremios nucleados en la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC).

Durante las reuniones realizadas este jueves 12 de marzo, los representantes gremiales que agrupan a trabajadores de la Fiscalía de Estado, la Tesorería General y el Tribunal de Cuentas aceptaron la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial.

El ofrecimiento del Gobierno contempla un incremento del 7% en marzo y otro del 3% en mayo. Ambos aumentos son no acumulativos y se calculan sobre la base salarial de diciembre de 2025.

Con estas adhesiones, ya son seis los sectores de la Administración Pública que firmaron el nuevo acuerdo salarial con el Ejecutivo provincial. Entre ellos se encuentran los representados por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que incluye a docentes y celadores, los Funcionarios Judiciales, la Dirección Provincial de Vialidad, además del Tribunal de Cuentas, la Tesorería General y la Fiscalía de Estado.

En paralelo, los representantes del Ejecutivo mantuvieron un encuentro con dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que nuclea a los agentes del sector de licenciados en enfermería, para continuar con el proceso de negociación paritaria.

Durante la reunión, el Gobierno volvió a presentar el mismo esquema de incremento salarial para el primer semestre: 7% en marzo y 3% en mayo, también calculados sobre la base de diciembre de 2025 y con carácter no acumulativo.

Los representantes sindicales recibieron la propuesta y adelantaron que será analizada por las bases del gremio. La respuesta se dará a conocer en el próximo encuentro paritario.

Paritarias Gobierno aumentos ate incremento gremios acuerdo salarial administración pública incremento salarial

