Paritarias: los acuerdos con gremios quedaron blindados en la Legislatura

Los decretos del Poder Ejecutivo que homologan actas paritarias suscriptas en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo con representantes gremiales de diversos sectores de la Administración Pública Provincial ya fueron convertidos en ley, luego de la sesión del Senado.



Entre ellos, se destacó el decreto N° 2730/2025, que modifica el adicional directivo docente a partir de noviembre de 2025. En tanto, el decreto N° 08/2026 homologa el acta acuerdo firmada el 23 de septiembre de 2025 entre la Dirección General de Escuelas y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), mediante la cual se otorgaron sumas netas por única vez para docentes y celadores.



En este sentido, se estableció una suma de 300 mil pesos para docentes en concepto de ayuda escolar y otra de 280 mil pesos destinada a celadores para vestimenta e indumentaria.

Asimismo, el decreto N° 628/2026 contempla incrementos salariales para el personal policial y penitenciario, sectores que no se encuentran alcanzados por las normas de negociación colectiva del sector público. El esquema acordado prevé un aumento del 7% en marzo y un 3% en mayo, tomando como base de cálculo diciembre y con carácter no acumulativo. Este incremento también alcanza al personal retirado y jubilado.

Por otro lado, el decreto N° 636/2026 homologa distintas actas acuerdo celebradas con numerosos sectores de la administración pública provincial. Entre las entidades gremiales firmantes se encuentran SUTE, ATE, ATSA, UPCN, APOC, ACOB y representantes de organismos descentralizados, además de sectores específicos como guardaparques, licenciados en enfermería, funcionarios judiciales, empleados judiciales, Vialidad Provincial y trabajadores del Fondo para la Transformación y el Crecimiento.