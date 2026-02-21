Paritarias: el gremio estatal anticipo que pedirá un sueldo básico de $1.800.00

Las paritarias estatales en Mendoza comenzaron este viernes con el sector docente y dejaron en evidencia la distancia entre la oferta oficial y las expectativas gremiales. El Ejecutivo propuso un incremento del 7% para el primer semestre, iniciativa que fue rechazada por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) al considerarla insuficiente.

El inicio de las negociaciones marcó el punto de partida de una ronda que continuará la próxima semana con otros gremios de peso dentro de la administración pública, como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), que ya adelantaron sus reclamos.

Desde ATE anticiparon que buscarán que ningún trabajador estatal cobre menos de $1.800.000 como salario inicial. El secretario general del gremio, Roberto Macho, señaló que ese monto, superior al valor actual de la canasta básica —estimada en $1.360.000—, representa un ingreso acorde a las necesidades de una familia. “Sabemos que vamos a tener que dar una pelea por nuestros salarios”, sostuvo el dirigente, al confirmar que el sindicato dará una discusión amplia en la mesa paritaria.

Además del planteo salarial general, ATE llevará reclamos específicos de distintos sectores. Entre ellos, la situación del Régimen 15 de Salud —que agrupa a trabajadores no profesionales—, donde los ingresantes perciben entre $650.000 y $700.000 por jornadas de 40 horas semanales. También solicitarán la implementación de un fondo estímulo por metas institucionales para organismos como el Iscamen y la Orquesta Sinfónica, junto a otros pedidos vinculados a condiciones laborales y adicionales particulares.

Por su parte, Ampros iniciará su negociación el martes 24 a las 9. El gremio que nuclea a profesionales de la salud adelantó que exigirá el pase a planta permanente de alrededor de 2.000 trabajadores que actualmente cumplen funciones bajo modalidades contractuales. Asimismo, planteará una recomposición salarial y mecanismos de actualización atados a la inflación, en función de la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años. Desde el sindicato no precisaron aún cuál será el salario de referencia para iniciar la discusión.

El cronograma oficial prevé reuniones durante toda la próxima semana. El lunes 23 será el turno del Fondo para la Transformación y la Subsecretaría de Trabajo; el martes 24 negociarán Instituto de Juegos y Casinos, Vialidad y Ampros; el jueves 25 comenzarán las conversaciones con Administración Central, Parque y Ecoparque, Medioambiente (Régimen 36) y Guardaparques; y el viernes 26 se desarrollarán las paritarias de licenciados en enfermería (regímenes 77 y 99) y del Régimen 15 de Salud.