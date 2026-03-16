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Negociaciones salariales

Paritarias: el Gobierno logró un acuerdo clave

Judiciales aceptó un aumento para marzo de 7 % y de 3% para mayo.

Este lunes 16, hubo un nuevo encuentro paritario entre el Gobierno provincial y los representantes gremiales de los Empleados Judiciales, quienes aceptaron la propuesta de aumento salarial para el primer semestre del 2026.

La propuesta salarial del Gobierno consiste en un aumento para marzo de 7 % y de 3% para mayo. Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

Así, ya son siete los sectores de la Administración Pública que suscribieron el nuevo acuerdo salarial con el Gobierno de Mendoza: SUTE: docentes y celadores, Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General,  Fiscalía de Estado y Empleados Judiciales.

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