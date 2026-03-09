Paritarias: dos gremios abrochan el acuerdo con el Gobierno

El Gobierno de Mendoza alcanzó este lunes nuevos acuerdos paritarios con los gremios que representan a los Funcionarios Judiciales, a trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad y al SUTE, mientras que el sindicato de Empleados Judiciales decidió someter la propuesta salarial a votación de sus bases antes de emitir una respuesta definitiva.

Durante la jornada del lunes 9 de marzo se desarrollaron nuevas reuniones paritarias entre el Ejecutivo provincial y los representantes gremiales de los distintos sectores estatales. En ese marco, los gremios de Funcionarios Judiciales y de la Dirección Provincial de Vialidad aceptaron la propuesta de incremento salarial presentada por el Gobierno para los próximos meses.

La oferta oficial contempla un aumento del 7% para marzo y del 3% para mayo, ambos incrementos no acumulativos y calculados sobre la base salarial de diciembre de 2025. La propuesta corresponde al primer semestre de 2026.

Por su parte, el sector de Empleados Judiciales resolvió llevar la propuesta a consideración de sus afiliados. Tras el análisis en asamblea, el gremio volverá a reunirse con representantes del Ejecutivo provincial en los próximos días para comunicar su decisión final.

La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, explicó que el acuerdo alcanzado establece los incrementos para los próximos meses y prevé una nueva instancia de negociación a mediados de año.

“El acuerdo consiste en un incremento del siete por ciento para el mes de marzo y tres por ciento para el mes de mayo, y una nueva reunión paritaria a fines de junio. También nos reunimos con los representantes de los empleados judiciales, quienes recibieron la propuesta que formulamos y la van a someter a la votación de la asamblea de sus representados; nos traerán una respuesta la semana entrante”, señaló la funcionaria.