Paritarias: ATE dio luz verde a la propuesta del Gobierno y apuntó contra AMPROS

Tras varias idas y vueltas en las negociaciones paritarias, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) votó a favor de la segunda propuesta presentada por el Gobierno provincial. La decisión de aceptar el ofrecimiento del Ejecutivo contó con un respaldo mayoritario de los trabajadores representados por el gremio.

Cabe resaltar que la propuesta salarial del Gobierno contempla un incremento del 10%, el cual se efectivizará en dos tramos: 7% en marzo y el 3% restante en mayo. El esquema alcanzará a empleados de la Administración Central, Licenciados en Enfermería y personal de Salud y Desarrollo Social.

Además, desde ATE afirmaron que la propuesta incluye un compromiso por parte del Gobierno de discutir mejoras específicas para cada sector. “Esto se pudo lograr gracias a la lucha que dieron los trabajadores y todos los dirigentes de ATE“, afirmó tras la votación la secretaria gremial Adriana Iranzo.

En ese marco, tras el anuncio de la aceptación de la propuesta por parte de ATE, Iranzo apuntó contra AMPROS por su postura de rechazar el mismo ofrecimiento y se dirigió a los afiliados de dicho sindicato: “No les conviene estar en el régimen 38 por eso les digo a los profesionales no médicos que vengan y se afilien a nuestro gremio“.

Cabe resaltar que desde AMPROS decidieron declinar la propuesta del Gobierno. En ese sentido, desde el gremio aseguran que “la paritaria para nosotros no es más que un decreto encubierto“, y reclaman “el 40% de aumento perdido desde el 2020“. En ese sentido, sobre el ofrecimiento del Ejecutivo provincial critican que “el 10% basado en diciembre del año pasado representa un kilo de carne mensual“.