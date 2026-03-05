Paritaria vitivinícola: Foeva calificó la oferta como “miserable” y llamó a un paro en plena Vendimia

En plena época vendimial, las negociaciones paritarias del sector vitivinícola saltaron por los aires. Luego de un intenso tira y afloje, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (Foeva) declaró la ruptura de la paritaria salarial 2026 y convocó a un paro total para el viernes 6 de marzo, luego de rechazar la última oferta presentada por Bodegas de Argentina y otras cámaras empresarias. De este modo, la medida de fuerza se producirá en medio de la cosecha y en la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Tras un plenario de secretarios generales realizado el 26 de febrero y ratificado el 3 de marzo, el gremio se declaró en “libertad de acción” frente a lo que consideró una propuesta “miserable e inadmisible“. Así, según se informó, el paro será sin asistencia a los lugares de trabajo y alcanzará tanto a viñas como a bodegas.

Según se informó, la oferta de la discordia consistió en un aumento del 1% mensual durante seis meses para operarios de bodega y del 0,5% para trabajadores de viña en el mismo período. Según el sindicato, esos porcentajes “prácticamente no mueven la aguja” de los ingresos actuales. Cabe destacar que el acuerdo correspondiente al periodo 2025-2026 venció en febrero y que actualmente el salario básico de bodega es de $790.000 mensuales, mientras que en viña asciende a $660.000, sin adicionales.

Sobre la propuesta recibida, Daniel Romero, vocero de Foeva, sostuvo que “además de ser insuficiente, ha sido miserable e inadmisible frente al contexto económico actual” y señaló que el sector empresario intenta instalar “escenarios alarmistas” para condicionar la recomposición salarial. “Entendemos que hay dificultades, pero no aceptamos que se utilice ese argumento para condicionar la discusión paritaria y de cosecha”, completó.

Los sueldos tras la paritaria 2025

El último acuerdo salarial se selló en marzo de 2025 y se dividió en dos tramos. El primero contempló un ajuste del 12% hasta agosto, que llevó el básico de viña a $600.000 y el de bodega a casi $700.000. Con la revisión por inflación, se acordó un segundo tramo en cuotas entre septiembre y febrero, que elevó los básicos a $660.000 para viña y $790.000 para bodega.

Desde Foeva remarcaron que históricamente los trabajadores de viña perciben salarios inferiores a los de bodega y que la equiparación de condiciones forma parte de la discusión actual.

Además, señalaron que la propuesta presentada para 2026 se ubica por debajo del esquema aplicado en 2025, cuando los aumentos se otorgaron en tramos de 4% bimestral para bodega y 1,65% mensual para cosechadores.