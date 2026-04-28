Paren la Mano Circus llega a Mendoza: los detalles

Hace cuatro años, Paren La Mano sorprendió a su audiencia llevando a un espectador a Qatar para ver el Mundial, donde la Selección Argentina se consagró campeona. Este 2026, la historia se repite y va por más: vuelve “ Regalá Selección”, una propuesta única que convierte cada función de Paren la Mano Circus en una oportunidad irrepetible.

Con una dinámica tan simple como impactante, en cada show de Paren la Mano Circus una persona del público será elegida para viajar y ver a la Selección en vivo, con la ilusión de vivir la experiencia del Mundial.

La gira recorrerá distintas ciudades del país, llevando no sólo el show sino también la posibilidad concreta de cumplir un sueño. El sábado 2 de mayo, llega a Mendoza con una única funciones, en el Arena Maipú. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar (6 cuotas sin interés con Visa Banco Galicia) y boletería del teatro (solo en efectivo).

“Regalá Selección” es una experiencia que combina emoción, sorpresa y la pasión que despierta la camiseta argentina.

Un show que no vas poder explicar después

Hay cosas que funcionan en pantalla. Y hay otras que, además, la rompen en vivo. Paren la Mano da el salto y presenta CIRCUS, su primera gira nacional: una experiencia completamente nueva, pensada exclusivamente para el escenario. No es una adaptación, tampoco un “especial en vivo”. Es PLM como nunca antes lo viste.

Un show donde el caos deja de estar contenido en un estudio y se expande frente al público.

Con el dream team de siempre, comandado por Luquitas Rodríguez, Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca y los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna, el equipo lleva su universo de humor, locura y entretenimiento a un formato teatral que rompe con cualquier lógica previa.

Porque no es streaming, cada función será única. Lo que sucederá en el escenario quedará ahí. Sin red, sin edición y sin posibilidad de rewind.

Un show donde el público deja de ser espectador para convertirse en parte del descontrol. Una experiencia distinta incluso para quienes ya forman parte del ritual diario del programa. Y para quienes nunca entraron, definitivamente esta es la puerta.