Paran las universidades públicas: cómo repercute en Mendoza

El jueves 14 de marzo se dispuso un paro por 24 horas en las universidades públicas del país.

A través de un comunicado, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales señaló que la medida de fuerza se dispuso como respuesta a los recortes presupuestarios del gobierno de Javier Milei.

En el caso de Mendoza, adherirá al plan de lucha por lo que la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) resentirá sus actividades en todos los niveles y modalidades.

“El sector docente y el no docente convocan al paro que se decidió a nivel nacional, es decir, sin asistencia a los lugares de trabajo“, explicó la secretaria general adjunta de FADIUNC, Yamile Nazrala, en medios periodísticos.

Si bien aún no saben el nivel de adhesión que tendrá el paro, la decisión de asistir o no a trabajar será de cada empleado en particular.

Desde la casa de estudios dejaron en claro que abrirán sus puertas para todos los que asistan el jueves a la institución. Todavía no se confirma si los empleados recibirán un descuento por sumarse al paro.

“Nuestras universidades van a estar cerradas porque es una universidad de luto, porque la están matando con este congelamiento y con todo lo que están llevando adelante”, señaló días atrás, Walter Merkis, secretario general de la FATUN.