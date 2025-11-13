“Para reactivar el crédito”: el Banco Central proyecta una pronunciada baja en las tasas

Luego de que haya bajado un poco la espuma de las elecciones del pasado 26 de octubre, donde el gobierno de Javier Milei salió airoso, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) planea bajar las tasas de interés y la reactivación del crédito. Así lo adelantó este miércoles el director de la entidad, Federico Furiase, quien destacó que “con más apoyo político, con más apoyo social, esta baja de tasas va a generar más recuperación del crédito“.

En un encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el Yacht Club de Puerto Madero, el titular del BCRA sostuvo que la medida permitirá “más crédito a familias y empresas, porque hay una macro ordenada, no hay más pasivos remunerados en el Banco Central. Lo que se viene es una caída de las tasas de interés que va a generar una reactivación del crédito”.

Según expuso el funcionario, los ejes de la política económica actual son bajar la inflación, acumular reservas y fomentar el crecimiento. En ese sentido, destacó que tras la salida del cepo en abril la prioridad fue reducir la inflación y romper el piso del 2% mensual, motivo por el cual el Banco Central “no salió a comprar dólares dentro de la banda (…) Logramos desacoplar el proceso de desinflación de la suba del dólar y de la suba del riesgo país, justamente por haber tenido orden fiscal”.

Además, Furiase señaló que, una vez que bajó la espuma de las elecciones, “las tasas se desplomaron” y que el fortalecimiento del balance del Banco Central será independiente de los vencimientos de deuda en dólares previstos para los próximos años. “Con la macro ordenada, producto de lo que se fue haciendo y de la recuperación de la demanda de dinero que vamos a tener, vamos a generar los espacios para poder comprar dólares”, explicó.

Además, indicó que el país cuenta con el apoyo de Estados Unidos, el swap con China y la baja del riesgo país, lo que permitirá “explorar herramientas para hacer operaciones de recompra o refinanciación (…) Esta estrategia permitirá hacer frente a los vencimientos de 2026”, concluyó Furiase.