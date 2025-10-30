Para Macri, la prioridad es apoyar Milei, pero promete un candidato competitivo del PRO para 2027

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que el PRO, el partido que fundó y preside, “tendrá un candidato competitivo en 2027”, al tiempo que reiteró su apoyo al rumbo económico del presidente Javier Milei, a quien consideró que “impulsa las ideas correctas”.

Macri participó de un seminario en Chile y habló del futuro político argentino

Durante su exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp en Chile, Macri aseguró que el PRO “está más vivo que nunca”, y destacó que cuenta con “400 dirigentes que nadie tiene”, aunque reconoció que todavía no posee una figura instalada para competir en las próximas presidenciales.

“Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 2027. Hoy la prioridad es apoyar las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, señaló el ex mandatario, en alusión a su respaldo al Gobierno nacional.

El populismo, la economía y las prioridades del país

Macri analizó también el resultado de las elecciones legislativas, al señalar que “había una situación de disconformidad muy grande” y que los argentinos “dijeron que no al populismo”.

“Hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Es un peligro. Es la exportación más peligrosa y exitosa que hemos tenido”, expresó.

Mauricio Macri junto a los candidatos LLA+PRO.

En su discurso, el ex jefe de Estado enfatizó la necesidad de aplicar políticas de reducción del gasto público y baja de impuestos, pero también de retomar la inversión en infraestructura. “Sin ella, los países no crecen”, advirtió.

“Estas cosas hay que terminar de ordenarlas en el Presupuesto público”, agregó, en referencia a la necesidad de equilibrar las cuentas del Estado.

Vínculo con Milei y mirada sobre la gestión

Respecto de la actual administración, Macri sostuvo que la gestión de Milei “necesita más músculo” y llamó a fortalecer el diálogo dentro del Gabinete. Aclaró, sin embargo, que mantiene “una relación personal” con el mandatario y que comparte las ideas liberales que impulsa.

El ex presidente regresará al país en las próximas horas para reunirse con Javier Milei en un encuentro que buscará reforzar el vínculo político entre el PRO y La Libertad Avanza, de cara a los próximos desafíos de gobierno.